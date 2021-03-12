خبير سياحي: افتتاح فرع النادي الأهلي بالأقصر ينشط السياحة

قال الخبير السياحي حسن حسانين، إن افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة الأقصر سيساهم في تنشيط السياحة الداخلية في محافظة الأقصر مرة أخرى في ظل التحديات الموجودة بسبب أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التنمية في الصعيد أصبحت أحد محاور اهتمام الدولة في التوقيت الحالي.وأضاف لـ"الدستور"، أن النادي الأهلي له شعبية كبيرة في الصعيد والمحافظات بخلاف أن فرع النادي الأهلي سيكون جاذبا لإقامة البطولات المختلفة في محافظة الأقصر مما يدعم السياحة الداخلية ويشجع على الاستثمار الرياضي في المحافظة.وأكد حسانين أن الدولة المصرية تشجع مناخ الاستثمار حاليا، وتدعم الاستثمار الرياضي والقطاع السياحي خاصة في ظل أزمة كورونا التي أثرت بالسلب على القطاع السياحي.