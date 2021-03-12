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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز ناعيا الحاجة زينب: ضربت المثل في التضحية من أجل البلد

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:50 م
جريدة الدستور
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نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الحاجة زينب، المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، والتي توفيت، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 97 سنة.

وقال الباز خلال برناجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الكل اندهش من وعي الحاجة زينب وحرصها على البلد وجيشها، وهي تتبرع بكل ما تملك من أجل مصر، ولذلك نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحاجة زينب عبر صفحته على فيسبوك.

وتابع: "قيمة العقد التي تبرعت به الحاجة زينب ممكن مش كبير، لكن الست ضربت مثل أن كل ما نملك للبلد في حل تعرضت البلد للخطر".

وأكد "الباز"، أن الحاجة زينب ليست فقط مجرد امرأة مصرية، ولكنها أصبحت رمز للتضحية من أجل البلد، متابعا: "ربنا يرحمها ويخلي الناس على وعي، بأن البلد لما تحتاج لازم نقدم كل غالي ونفيث ليها".

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