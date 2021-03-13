حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 13 مارس 2021

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائرًا، أنصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيدًا.عاطفيًا: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجددًا، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسبصحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.مهنيًا: تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوبًا معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية.عاطفيًا: ركز في علاقتك ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك.صحيًا: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.مهنيًا: كن هادئًا وصحّح الأوضاع في العمل، ولا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفًا ومتفهمًا إلى أقصى الحدود.عاطفيًا: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.صحيًا: تبدو مضطربًا وقلقًا يسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.مهنيًا: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.عاطفيًا: كن حذرًا مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.صحيًا: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة.مهنيًا: أُبشرك بأجواء جيدة هذا اليوم، فلن تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، لكن عليك أن تنتبه من عملية بيع أو شراء يمكن أن تتعثّر.عاطفيًا: تتغلب على مشكلات جانبية كانت تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك، وتبدأ صفحة جديدة عنوانها التفاهم الكبير.صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.مهنيًا: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.عاطفيًا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية وتؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها.صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.مهنيًا: تجد حلولًا لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.عاطفيًا: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.صحيًا: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسيًا وجسديًا.مهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية، فتلبيانها لأنكما بحاجة إلى الراحة.صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.مهنيًا: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.عاطفيًا: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف من التحديات ولا الاستفزازات فهي لن تطال العلاقة بأي سوء.صحيًا: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.مهنيًا: تعيش وقتًا ديناميكيًا وناشطًا يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.عاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل اليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك.مهنيًا: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء الكبير والجهد الذي يبذله من أجلك.صحيًا: اضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.مهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برجك بالاضافة الى القمر الجديد.عاطفيًا: الأجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك وخصوصًا عاطفتك الجياشة.صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.