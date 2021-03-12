إطلاق مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» للتبرع بالدم بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة بنوك الدم، حملتين للتبرع بالدم، ضمن فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي.قالت الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بكفر الشيخ، إن الحملتين جري تنظيمهما داخل بنك الدم بمستشفى دسوق العام بالتعاون مع شباب قرية دمنكة، وبنك دم فوه داخل البنك بالتعاون مع شباب مركز فوه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة».وأضافت «عاشور» أن الحملتين شهدت إقبالًا من الشباب والسيدات، مشيرة إلي أنه جري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، موجهة الشكر للمتبرعين المشاركين بحملتي التبرع، وكذا العاملين المشاركين في حملة التبرع ببنك دم دسوق وفوه.