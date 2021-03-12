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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاضاة رئيس تسلا ومجلس إدارتها بسبب تغريدات على تويتر

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:03 م
تويتر
تويتر
وكالات
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أقام أحد المساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا دعوى قضائية في ولاية ديلاور الأمريكية ضد رئيسها التنفيذي إيلون ماسك ومجلس إدارتها بتهمة تعريض الشركة لخسائر وغرامات بمليارات الدولارات؛ بسبب استمرار ماسك في نشر تغريدات عن خطط الشركة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رغم الاتفاق الموقع مع هيئة سوق المال الأمريكية ويقضي بحصول ماسك على موافقة مسبقة على هذه التغريدات قبل نشرها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن هذه الدعوى ظهرت للعلن اليوم الجمعة في محاكمة ديلاور شانسيري، وتتهم مجلس إدارة تسلا بعدم كبح سلوك ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم انتهاكاته المتكررة للاتفاق مع هيئة سوق المال الأمريكية عام.2018

كانت التسوية التي تم توقيعها مع هيئة سوق المال تقضي بدفع كل من ماسك وتسلا 20 مليون دولار، وتدعو الشركة إلى فرض إجراءات رقابية جديدة صارمة على أنشطة ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الدعوى فإنه بعد الانتهاك المتكرر من جانب ماسك لشروط التسوية، تم تشديد إجراءات إلزامه بالاتفاق، لكنه واصل نشر التغريدات بدون الحصول على موافقة مسبقة على محتواها.

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