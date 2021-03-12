الإرهابي محمد سلطان.. حصان طروادة للتدخل في الشأن المصري

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الإرهابي محمد سلطان، نجل الإرهابي صلاح سلطان أحد أعضاء الجماعة الإرهابية والذي يحاول تشويه صورة الدولة المصرية في أمريكا بشكل دائما، ويكيل لها الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بشكل مستمر.





وأوضح الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن محمد سلطان، يزعم كذبا أن الدولة المصرية ألقت القبض على بعض أقاربه لأنه يهاجمها، وهو ما نفته وزارة الداخلية جملة وتفصيلا.



