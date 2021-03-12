«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت سيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «يسود طقس شديد البرودة ليلًا على شمال وجنوب البلاد بارد على جنوب سيناء»، محذرًا من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.