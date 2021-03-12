«الدستور» تتجول فى محافظات حياة كريمة «2».. أهالي المنيا: «حسينا بالعيشة والأمان بعد سنوات الإهمال»

المحافظ: نستهدف 192 قرية فى 5 مراكز بتنمية شاملة لكل القطاعات





«منشأة المغالقة»: نطلب الانتهاء من الصرف الصحى وإنشاء مركز شباب ومكتب بريد





«الشيخ عبادة»: نريد مدرسة تعليم أساسى ووحدة دفاع مدنى وجمعية زراعية لخدمتنا





«لن نترك محافظة بدون تطوير».. رسالة قوية صريحة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته الأخيرة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة «يوم الشهيد»، قبل أيام، وتعكس بوضوح سياسته القائمة على الاهتمام بتنمية وتطوير كل شبر على أرض الوطن، بالشكل الذى يضمن حياة كريمة لكل المواطنين.وظهر هذا الاهتمام فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال أعمال تطوير البنية التحتية الجارية منذ فترة فى قرى ومدن ومراكز محافظات الجمهورية كلها.على رأس هذه المحافظات تأتى المنيا، التى يمتلك أهل قراها أحلامًا وآمالًا طالما تمنوا تحويلها إلى واقع على الأرض، ليتوفر لديهم الحد الأدنى من المعيشة والحياة الآدمية بعد إهمال دام عشرات السنين، ليس لـ«عروس الصعيد» فحسب، بل لكل محافظاته.قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز بالمحافظة، هى: أبوقرقاص، وملوى، ودير مواس، والعدوة، ومغاغة، بواقع ٤٧ قرية فى أبوقرقاص، و٤٩ قرية فى ملوى، و٢٩ فى دير مواس، و٢٦ فى العدوة، و٤١ فى مغاغة.وأضاف «القاضى» أنه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بمختلف القطاعات فى هذه المراكز المستهدفة، مثل: الصرف الصحى، ومياه الشرب، والغاز الطبيعى، والطرق والنقل، والكهرباء والإنارة، ودعم الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعى، والرى، والصحة، والنظافة وتدوير المخلفات، والخدمات البيطرية، والتعليم والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والبريد، والاتصالات، والدفاع المدنى.وأشار إلى تشكيل لجان فى نطاق الوحدات المحلية المنفذة بها المبادرة، بالإضافة إلى لجان فرعية فى كل مركز، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز والجمعيات الأهلية، فضلًا عن شباب البرنامج الرئاسى، وذلك من أجل المشاركة فى حصر هذه الاحتياجات وتنفيذها والمتابعة، سواء الميدانية فى كل قرية، أو المركزية داخل الديوان العام لمحافظة المنيا.طالب أهالى قرية «منشأة المغالقة»، التابعة لمجلس قروى «دروة»، على بُعد ٣ كم من مدينة ملوى بمحافظة المنيا، بالانتهاء من مشروع الصرف الصحى فى القرية، الذى بدأ العمل فيه منذ عدة سنوات ولم ينته بعد، وذلك ضمن المشروعات التى تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرية.كما طالب الأهالى بتطوير الوحدة الصحية، وإنشاء وحدة بيطرية ومكتب للبريد ومركز للشباب، وسجل مدنى ومجمع خدمى لكبار السن، مع توصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى القرية التى يبلغ عدد سكانها نحو ٤٠ ألف نسمة.وقال ناصر عبدالبديع نفادى، أحد أهالى القرية، إن المطلب الأول لأهالى «منشأة المغالقة» يتمثل فى الانتهاء من مشروع الصرف الصحى، الذى بدأ العمل فيه منذ عام ٢٠٠٩، ولم يتم استكماله حتى الآن.وأضاف: «تسبب عدم إكمال المشروع فى اختلاط مياه الصرف الصحى بالمياه الجوفية، ما أدى إلى انتشار كثير من الأمراض والأوبئة لدى الأهالى، لذا نرجو من المبادرة أن تعمل على تطوير الوحدة الصحية بالقرية، خاصة أنها لا يوجد بها سوى طبيبة واحدة مقيمة، كما تفتقر للأدوية والأجهزة الطبية وجميع المستلزمات، حتى أنها لا تتوافر بها أية سرنجات للحقن، ما يضطر طبيبة الوحدة إلى تحويل المرضى إلى مستشفى ملوى العام».وواصل: «فى حالة إصابة أحد الأهالى بلدغات العقارب أو الثعابين فإن حياة المصاب تتعرض لخطر شديد، وقد يدفع حياته أثناء نقله إلى مستشفى ملوى، لأن السم قد يقتله، لذا فإن تطوير الوحدة الصحية هو أمر شديد الأهمية بالنسبة لنا».وشدد على أن القرية «تحتاج أيضًا إلى مكتب للبريد من أجل خدمة المرضى والسيدات وكبار السن الذين يحتاجون لصرف معاشاتهم، خاصة أن لدينا أرضًا مخصصة لذلك، بالإضافة إلى الميزانية».ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه «تعامل معنا بإنسانية، وهو صاحب قلب كبير قبل أن يكون رئيسًا وزعيمًا، لذا فإنه اهتم بمشكلات واحتياجات أهالى الريف الذين كانوا يشعرون بأنهم يعيشون على الهامش، ولم تكن وعوده مجرد أقوال وتصريحات بل أفعالًا تتحقق فى أقصر وقت ممكن، ما أعاد لنا الثقة».واختتم بقوله: «الرئيس بعد أن وفر لنا الأمان يعمل حاليًا على توفير كل احتياجاتنا ليحقق لنا المعيشة الكريمة، لذا ندعو له ونقول: ربنا يكرمك يا ريس زى ما أكرمتنا، وإحنا وراك وهانساندك وندعمك لأنك حبيب كل المصريين».وقال محمد إبراهيم خضر، أحد أهالى «منشأة المغالقة»، ويعمل معلمًا بالمدرسة الثانوية، إن احتياجات أهالى القرية من المبادرة ستكون كثيرة ومتعددة، خاصة أن قريته مثل كثير من قرى الصعيد عانت لسنوات طويلة من الإهمال والتجاهل.وأضاف: «القرية فى حاجة كبيرة إلى الانتهاء من مشروع الصرف الصحى، مع إنشاء مكتب للبريد، وإدخال خدمة الغاز الطبيعى، والانتهاء من إنشاء مدرسة اللغات، إلى جانب حاجتها لمجمع خدمى لكبار السن والمرضى والسيدات تتوافر به الخدمات كلها، من أجل التيسير عليهم، بدلًا من إرهاقهم بدنيًا وماديًا بسبب تنقلهم بين المصالح الحكومية».وعبّر عن تقديره للرئيس السيسى، قائلًا: «عانينا طويلًا حتى جاء الرئيس السيسى ووضع يده على الجروح والآلام التى يعانى منها أهالى الريف، وهو يعمل حاليًا على حل كل المشكلات وتطوير القرى، لأنه شعر فى قلبه الكبير بمعاناة أهاليها، وأدرك أن المواطن فى الريف من حقه أن يحيا حياة كريمة ومحترمة مثل أهل المدن، لذا أقول له شكرًا، وعدت فأوفيت، ودخلت قلوب أبناء الشعب المصرى كله».أما شريف يحيى عبدالمقصود، أحد أهالى القرية، ويعمل فى النادى الرياضى بمدينة ملوى، فطالب بإنشاء مركز لشباب القرية يتيح لهم مزاولة مختلف الأنشطة، موضحًا أن «عدد سكان القرية يبلغ نحو ٤٠ ألف نسمة، ولدينا كثير من الشباب، والرئيس السيسى يضع الشباب دائمًا فى مقدمة أولوياته ويهتم بهم، لذا نرجو أن تتبنى المبادرة تدشين مركز شباب لهم».وأضاف: «من بين أهالى القرية عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكثير منهم يحتاجون إلى كراسى متحركة تساعدهم على التنقل، بالإضافة إلى فرص عمل توفر لهم الحياة الكريمة».وطالبت السيدة فايزة محمد أحمد، ربة منزل، بإنشاء وحدة بيطرية، خاصة أن القرية عانت فى السابق من تفشى أمراض مثل «الحمى القلاعية» و«حمى الوادى المتصدع»، ما تسبب فى موت كثير من المواشى وخسائر كبيرة لأهالى القرية.وقالت السيدة: «نرجو من المبادرة أن تعمل على توسعة طريق المنشأة- ملوى، ورصف الطرق الواصلة بين القرية والقرى المحيطة، بالإضافة إلى إعادة بناء البيوت المبنية بالطوب اللبن وجريد النخل، خاصة أن معظم أهالى القرية من الفقراء الذين لا يملكون القدرة على ترميم منازلهم أو إعادة بنائها، فضلًا عن تنفيذ مشروع الصرف الصحى، الذى يعد المطلب الأول لجميع أهالى القرية».واختتمت: «الرئيس السيسى ستر الغلابة والفقراء وشعر بمعاناتهم وأدرك ما يحلمون به، ويعمل على تحقيقه، لذا حبب الله فيه خلقه، وأصبحنا جميعًا نعلم مدى قربه منّا، وربنا يحميه من كل شر وسوء، حتى يعمر مصر ويجعلها كما قال (قد الدنيا)».عبّر أهالى قرية «الشيخ عبادة»، بتوابعها الثلاثة: «عزبة شاهين باشا» و«عزبة عبدالمجيد باشا» و«نجع التل»، عن فرحتهم بدخول القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بعد إهمال تعرضوا له لعقود طويلة.وقال عليوة خلف عبدالباسط، عضو لجنة متابعة القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة نفذت أعمالًا تنموية بالقرية فى مرحلة سابقة، منها إعادة بناء وتأهيل ١٥٠ منزلًا. وأضاف: «الأهالى لا تزال لهم مطالب وخدمات عديدة، منها البدء فى مشروع الصرف الصحى، الذى بدأ فى توابعها حتى وصل إلى عزبة التل، ولم يبدأ حتى الآن فى القرية الأم، وأيضًا إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى وإنشاء وحدة دفاع مدنى وجمعية زراعية».ورغم أن القرية تضم العديد من الآثار التى تجسد ٧ عصور تاريخية، منها على سبيل المثال بقايا معبد رمسيس الثانى، ومنزل السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول الكريم، وبئر الصحابة التى زارتها العائلة المقدسة وشربت منها- لا تزال مهملة سياحيًا، وفق «عليوة».ووجه إبراهيم نجيب مصرى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بقرى المنيا، قائلًا: «أثبت بالفعل، أنك تشعر بما نشعر به وما نريد من مطالب، وأنك أسعدتنا وجعلتنا نشعر بآدميتنا، حيث كنا نعيش حياة ليست لها علاقة بالإنسانية».وطالب «مصرى» مبادرة «حياة كريمة» برصف الطرق المؤدية للقرية وإنارتها، وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بدلًا من الذهاب إلى ملوى، خاصة أن أهالى القرية يستخدمون المعدية للعبور للبر الآخر، ما يعرضهم للمخاطر، لافتًا إلى أن أرض هذه المدرسة موجودة وتم تخصيصها منذ فترة كبيرة، كما طالب ببدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى القرية، إلى جانب تغيير شبكة المياه.وقال شوقى محمد إسماعيل إن مبادرة «حياة كريمة» تشمل إدخال الغاز الطبيعى للقرية أسوة بما يحدث فى المدينة، ورفع كفاءة الكهرباء وإصلاح وإنارة الأعمدة الخاصة بها، كما أن ما يزيد على ٦٠ بيتًا تحتاج لإعادة بنائها أو تأهيلها من جديد.ووجه رسالة للرئيس السيسى قائلًا: «ربنا يخليك لينا يا ريس، أنت فعلًا إنسان قلبه كبير ويشعر بمتاعب وأوجاع أبناء شعبه، ويحبهم ويعمل لصالحهم بكل ما أوتى من عزم من أجل أن يعيشوا بمستوى لائق ومحترم».وقالت فرحانة حلمى، ربة منزل، إن «الرئيس ربنا يطول فى عمره ويخليه لنا، يريد لنا أن نعيش عيشة محترمة، وهو يشعر بالغلابة والفقراء من أبناء شعبه، ولم نر رئيسًا يقوم بذلك من قبل».وأضافت، موجهة حديثها للرئيس: «ربنا يجعله فى ميزان حسناتك، ويجازيك عنا كل خير، بقدر ما أسعدتنا وجعلتنا نشعر بحلاوة الحياة، ويا رب تفضل معانا ورئيسنا لمدى الحياة».وطالبت مبادرة «حياة كريمة» بإنشاء مصنع لتدوير القمامة فى القرية، حيث يستفيد منه الأهالى، ويتم من خلاله التخلص من القمامة، وتشغيل شباب وأبناء القرية الذين لا يجدون عملًا يعيلون به أنفسهم، أو يستطيعون الزواج.وناشدت إدخال الصرف الصحى للقرية، والانتهاء من بناء مدرسة التعليم الأساسى، التى تعد من أهم مطالب الأهالى، متسائلة: «لماذا لم يتم البدء فى بنائها حتى الآن رغم أن الأرض موجودة وتم تخصيصها من سنوات؟ خاصة أن الأهالى لا يشعرون بالأمان، فى ظل أن أبناءهم فى مدارس بعيدة عن القرية وعنهم».ووجهت «أم هاشم» رسالة للرئيس السيسى، قائلة: «ربنا يسترك كما سترتنا ويحفظك ويعلى مقامك أكثر وأكثر ويحبب فيك خلقه»، مضيفة: «فعلًا مبادرة حياة كريمة اسم على مسمى، فالمبادرة جعلتنا نعيش محترمين».وتابعت: «أنا لدى ٤ أولاد وبنتان وبيتنا كان بدون دورة مياه نقضى فيها حاجتنا وكنا نضطر للذهاب إما للمسجد أو للجيران، كما أن سقفه كان عبارة عن جريد، لكن مبادرة حياة كريمة حولت منزلنا لمكان يليق بالبنى آدميين، وأصبحنا بفضلها مستورين، ومن ناحيتى لا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك».وقال شحاتة فوزى محمد إنه يعول ٤ أبناء، منهم ولد وبنت لديهما إعاقة ذهنية، وكان بيته آيلًا للسقوط لأنه مبنى بالطوب اللبن والجريد، وفى الشتاء كانت مياه الأمطار تغرقهم، مضيفًا: «كنت أعيش فى رعب خوفًا على أبنائى حتى جاءت مبادرة حياة كريمة، وغيرت شكل الحياة تمامًا إلى الأفضل».وتابع: «بعد أن كنا مهمَلين وجدنا اهتمامًا كبيرًا ومن رئيس الجمهورية شخصيًا، اللى بنحس إنه واحد مننا بيشعر بالفقير وبيعمل على جبر خاطر الغلابة من خلال مبادرته الكريمة بمعنى الكلمة».وأشار إلى أن «المبادرة بَنت منزلى من جديد وأصبحت أعيش مطمئنًا على أولادى ومستورًا بجانب زوجتى ووالدتى، بعد بناء منزلى دورين، ولأول مرة أنام مرتاح وحاسس بالأمان».واختتم بتوجيه رسالة للرئيس قائلًا: «ربنا يعطيك الصحة ويخليك لمصر ويكفيك شر الحاسدين والحاقدين»، مطالبًا بأن يكمل الرئيس جميله ويساعده فى علاج ابنيه المعاقين، اللذين يتكلف علاجهما مبالغ كبيرة.