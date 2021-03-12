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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب الصحفيين عن الطرابيلي: ساهم في رفع شأن مهنة الصحافة

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:02 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق.

وقال رشوان، إن الراحل ساهم على مدار سنوات عديدة في رفع شأن مهنة الصحافة بإسهامات كثيرة وشارك مع الرواد الأوائل في الدفاع عن الزملاء الصحفيين من خلال التصدي للعديد من الأزمات التي واجهتهم.

وتابع رشوان: "كما شارك بمقالاته اليومية في العديد من الصحف المصرية مقدما رؤى وحلولًا لقضايا تهم الوطن والمواطن.

وأضاف: "وإذ ننعى الفقيد، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لجموع الصحفيين في مصر والعالم العربي وبالخصوص الزملاء في صحيفة الوفد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وتوفى الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، منذ قليل، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 85 عامًا.

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