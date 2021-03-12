بدء أعمال إنشاء نافورة بميدان عابدين بكفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ وقرى المركز، عددا من الحملات لإزالة الإشغالات، واستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية، وبدء العمل لإنشاء نافورة بأكبر ميادين العاصمة، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه أشرف على بدء العمل بميدان عابدين لإنشاء نافورة في أكبر ميادين كفر الشيخ تقاطع شارع المصنع مع الـ 47، مساء اليوم الجمعة.وأضاف مبروك، أنه جار استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية الخادمية بمسافة 95 مترا، ليربط شبكة الصرف الصحي مباشرة بمحطة الصرف الصحي بدلا من البدلات والغاطس الذي دام خمسة عشر سنة.وأكد مبروك أنه تلقى شكوى من أهالي عزبة أبو عمر من وجود قمامة على شط المصرف يتم إلقاؤها بمعرفة الأهالي، وتم رفعها وتعقيم المنطقة وسط فرحة أهالي قرية أبو عمر، كما تابع حملة النظافة بقرية دقميرة، وجار تبطين ترعة المفروزة المارة بعزبة سلام، وعزبة السرايا التابعة للوحدة المحلية دقميرة، بمسافة 2 كيلو متر وجار استكمال وتنفيذ الصرف الصحي لقرية الخادمية.