رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: تركيا تستعطف مصر لعودة العلاقات.. و«أجراء الإخوان» في أزمة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:34 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك مسئولون أتراك يطلقون التصريحات حول عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة استعطاف تركي بأن تعود العلاقات مع مصر، منوها بأن القنوات الإخوانية في أنقرة تزعم أن القاهرة قدمت بوادر طيبة وتركيا ترغب في عودة العلاقات معها.

وأكد "الباز"، أن مصر أصدرت بيانا بشكل رسمي عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط تعلق فيه على تصريحات المسئولين الأتراك حول عودة العلاقات بشكل طبيعي مع القاهرة.

ولفت، إلى أن البيان أكد أن هناك شروط يجب أن تلتزم بها تركيا لعودة العلاقات بشكل طبيعي، وهذا يؤكد على قوة الدولة المصرية.

وتابع: "الأتراك في خصامهم مع مصر فجروا واعتقدوا أن ربنا أعطاهم قوة، وسخروا الإعلام الأجير للهجوم عليها لمحاولة إضعافها، وعندما فشلوا في هدم البلد جاءوا الآن لطلب عودة العلاقات".

وشدد "الباز"، على أن الإعلام التركي الناطق بالعربية "أجراء الإخوان" في أزمة الآن، لأنه كان مستأجر للهجوم على مصر، لصالح تركيا.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

الصور

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«شديدة البرودة ليلا».. الأرصاد تحذر من طقس الغد

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

أسامة الحداد: رواية «برج الصفوة» تسرد تفاصيل العالم الغرائبي

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. لحسن حظى لم يكن المصعد معطل!

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية