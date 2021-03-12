الباز: تركيا تستعطف مصر لعودة العلاقات.. و«أجراء الإخوان» في أزمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك مسئولون أتراك يطلقون التصريحات حول عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك حالة استعطاف تركي بأن تعود العلاقات مع مصر، منوها بأن القنوات الإخوانية في أنقرة تزعم أن القاهرة قدمت بوادر طيبة وتركيا ترغب في عودة العلاقات معها.





وأكد "الباز"، أن مصر أصدرت بيانا بشكل رسمي عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط تعلق فيه على تصريحات المسئولين الأتراك حول عودة العلاقات بشكل طبيعي مع القاهرة.





ولفت، إلى أن البيان أكد أن هناك شروط يجب أن تلتزم بها تركيا لعودة العلاقات بشكل طبيعي، وهذا يؤكد على قوة الدولة المصرية.





وتابع: "الأتراك في خصامهم مع مصر فجروا واعتقدوا أن ربنا أعطاهم قوة، وسخروا الإعلام الأجير للهجوم عليها لمحاولة إضعافها، وعندما فشلوا في هدم البلد جاءوا الآن لطلب عودة العلاقات".



