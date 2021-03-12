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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 320 طربة حشيش بحوزة 6 عناصر إجرامية في البحيرة والدقهلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:39 م
ضبط 320 طربة حشيش
ضبط 320 طربة حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن البحيرة، الدقهلية من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلو جرامات، مبلغ مالى، عدد 5 هواتف محمولة، عدد 3 طلقات خرطوش، مكينة تغليف، عدد 2 قطعة سلاح أبيض، ميزان بحوزة 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،350،000) إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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