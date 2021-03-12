إقبال إسرائيلي على دورة اللغة العربية بجامعة تل أبيب

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً عن الشعبية التي تحظى بها دورة اللغة العربية في جامعة تل أبيب مؤخراً بشكل لافت.

لسنوات عديدة، تم تدريس مقرر "أساسيات اللغة العربية" التابع لقسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب، وضم عشرات الطلاب كل عام، ممن كانوا مهتمين باللغة العربية وثقافة الإسلام. خلال العام الماضي، تم تطوير النسخة الإلكترونية من الدورة، وقرر رئيس الجامعة، البروفيسور أرييل بورات، فتح الدورة التدريبية المجانية لكل موظف وكل طالب في الجامعة. يعكس القرار مفهوماً يجب بموجبه أن يكون لكل مواطن في إسرائيل إجادة أساسية للغة العربية والاعتراف بالمكانة الخاصة لهذه اللغة في الحرم الجامعي.

وفقا للبروفيسور أوريا شافيت، رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية ومسؤول الدورة، منذ لحظة فتح التسجيل، وفي غضون ساعتين ونصف، تم تسجيل 907 أشخاص، وطلب مئات آخرون ذلك إدراج أسمائهم في قوائم الانتظار. 20٪ من الملتحقين هم أعضاء الهيئة الإدارية و 20٪ من أعضاء هيئة التدريس و 60٪ من الطلاب.

يوضح تقسيم المسجلين أنهم ينتمون إلى جميع التخصصات في الحرم الجامعي، بما في ذلك طلاب الكيمياء والطب والمسرح وعلوم الكمبيوتر والأدب والبيولوجيا والمزيد، بعد الطلب الكبير، قررت إدارة الجامعة وإدارة كلية العلوم الإنسانية توسيع المشروع وفتح المزيد من المجموعات.