كرم جبر ناعيًا عباس الطرابيلي: أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية

نعى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببالغ الحزن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عباس الطرابيلى.وقال جبر، إن الكاتب الراحل يعد أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية، والمدافعين عن حريتها واستقلالها، وظل حتى اللحظة الأخيرة ممسكًا بالقلم ومدافعًا عن الحرية والديمقراطية.وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذ ننعى فارسًا يسقط اليوم شهيدًا بفعل جائحة كورونا، نناشد الحميع بأن يتخذوا أقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الأيام الصعبة بسلام، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء.وتوفى الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، منذ قليل، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 85 عامًا.