عالم الحاخامات.. أسرار الفتاوى الدينية فى إسرائيل

مع بدء جائحة كورونا، ازداد الدور الذى يلعبه الحاخامات فى إسرائيل، بعد ظهورهم فى مناسبات عديدة للتعليق على التساؤلات الشخصية والأزمات الاجتماعية والسياسية الناتجة عن انتشار الوباء، بالإضافة إلى تزايد دور اليهود المتدينين سياسيًا فى السنوات الأخيرة نتيجة تحالفهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.ومع استمرار الوباء لما يقرب من عام كامل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، المقرر فى ٢٣ مارس الجارى، ازداد صوت الحاخامات ظهورًا، واكتسبت فتاواهم أهمية فى الشارع الإسرائيلى، كما تنوعت ميادينها، لتشمل العديد من المجالات وتخوض فى تفاصيل الحياة الخاصة والعامة للإسرائيليين.«الدستور» ترصد فى السطور التالية طبيعة الشريعة اليهودية وتطورها التاريخى، ومرجعية الفتاوى الدينية بين الحاخامات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الفتاوى التى شغلت الرأى العام الإسرائيلى على مدار الأسابيع الماضية.حكم حضور الجنازة فى زمن «كورونا» والصلاة عند رؤية البحر الأحمرخلال الأسابيع الماضية، انشغل الرأى العام فى إسرائيل بعدد من التساؤلات الدينية المتعلقة بأزمة انتشار فيروس كورونا، ومن بينها حكم الشريعة اليهودية فى حضور الجنازات فى زمن الوباء، ومدى تعارضها مع القرارات الحكومية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة حول موضوعات تقليدية، من بينها حكم شرب المواد الكحولية فى الأعياد، وكيفية الاهتمام بضحايا المحرقة النازية «الهولوكوست»، وغيرها.وردًا على تساؤل حول حكم حضور الجنازات فى زمن كورونا، قال الحاخامان كريات أونو وراتزون أروسى إن الأصل فى اليهودية أنها تُعظم من إقامة الجنازات التى تعنى تكريم المؤمن، مع الشكر الإلهى لمن يحضرها، إلا أن وقف إقامة الجنازات فى الوقت الحالى وحضورها يعد ضرورة.وأوضحا أن وقف الجنازات حاليًا أمر لازم لحماية الأرواح، والحفاظ على الحياة، فى ظل انتشار وباء كورونا، مشيرين إلى أن إقامة الجنازات خلافًا للقرارات الحكومية والإجراءات الوقائية يعارض الشريعة اليهودية التى تعلى من قدسية الحياة.وإلى جانب الحديث عن حكم إقامة الجنازات، اهتم الرأى العام فى إسرائيل بما نشره موقع «سروجيم» العبرى، حول حكم تلاوة شاب من «عرب ٤٨» الصلاة اليهودية على رجل يهودى يحتضر.وقال الموقع إن شابًا عربيًا مسلمًا يدعى ماهر إبراهيم، كان محتجزًا فى أحد المستشفيات فى إسرائيل، حاول مساعدة رجل يهودى يقيم فى الغرفة المجاورة له بالمستشفى أثناء احتضاره، وساعده على تلاوة صلاته الأخيرة قبيل وفاته، وهى صلاة مهمة تجب تلاوتها على رأس المتوفى، وفقًا للشريعة اليهودية.ونقلت عن الشاب قوله: «فى الغرفة المجاورة لى بالمستشفى كان يقيم رجل يهودى متدين، وكان فى لحظاته الأخيرة، وتأخرت أسرته عن الحضور فى الوقت المناسب، ولأنى أعرف بعض الأشياء عن الشريعة اليهودية نتيجة دراستى فى جامعة بن جوريون فى النقب، وأعلم أن هناك صلاة تقال للمتوفى مع قرب مفارقته الحياة، وقفت إلى جوار رأسه وتلوت عليه ما أعرفه منها، ولا أعرف إن كان ذلك يعد مقبولًا أم لا».كما نقل الموقع عن أحد الحاخامات فتواه بقبول الصلاة على المتوفى من اليهود، حتى وإن كانت من مسلم.وعن دعم الناجين من المحرقة النازية «الهولوكوست» أثناء الحرب العالمية الثانية، أصدر الحاخام «شلومو أفنير» فتوى فحواها أن الأموال التى يدفعها الإسرائيليون لزيارة المعسكرات النازية فى ألمانيا وأوروبا الشرقية لإحياء ذكرى المحرقة كان الأولى بها أن تذهب لمساعدة الناجين من «الهولوكوست»، وهؤلاء الذين يعانون من الفقر والوحدة فى ظل مرور الآلاف بضائقة اقتصادية كبيرة.وإلى جانب ذلك، أجاب الحاخام «يهودا ديفيد» عن سؤال حول حكم شرب الكحول فى الأعياد اليهودية، بأن الأمر يرجع إلى أولوية القدرة على التمييز بين الخير والشر والحلال والحرام، لافتًا إلى أن السكر وتناول المواد الكحولية يجعل الإنسان فاقدًا التمييز.وأضاف أن شرب الخمر فى الأعياد يعد مطلوبًا للاحتفال والسعادة، لكن لا يجوز أن يفقد الإنسان عقله، ويصبح غير قادر على التمييز أو اتخاذ القرارات.أما الحاخام «بن مناحيم»، فأصدر فتوى حول وجوب الصلاة على كل يهودى يزور البحر الأحمر أو يراه أو يطير من فوقه، معللًا ذلك بأنه يبارك الأسلاف، فى إشارة إلى ما يعتقده اليهود المتدينون عن خروج بنى إسرائيل من مصر عبر البحر الأحمر.«التلمود» مرجع اليهود لفهم الشريعة.. وخلاف بين الأرثوذكس والإصلاحيين حول المقاصدتعد التوراة، والمقصود بها الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، أساس الديانة اليهودية، وهى نصوص مليئة بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة والقوانين والقواعد التى تنظم حياة المؤمنين بهذه الديانة، كما تعد تدوينًا لتاريخها المبكر ورؤيتها العقيدية.وبمرور الزمن، ونحو القرن الرابع قبل الميلاد، تراكمت اجتهادات رجال الدين اليهودى وتفسيراتهم لنصوص التوراة وتعاليمها، مع تدوين قواعد الشريعة اليهودية، الواردة فيها، والتى حملت اسم «الهالاخاه»، أى «الشريعة»، والتى تضم جميع القوانين التى تنظم حياة اليهود وتوجه كل مؤمن فى جميع نواحى الحياة.وظهرت «الهالاخاه» اليهودية أولًا فى صورة قوانين يجرى تناقلها شفويًا، استنادًا إلى تفسير الحاخامات للتوراة، واجتهاداتهم فى تأويل النصوص مع تغير الأزمات وطبيعة المجتمع، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى نصوص مكتوبة بعدما خشى الحاخامات عليها من النسيان.وفى القرن الثانى قبل الميلاد، تطورت «الهالاخاه» إلى الدرجة التى سمحت بتدوينها على يد الحاخامات بصورة مجمعة، وحملت اسم «المشناه»، التى تعد أول خلاصة وافية للشريعة اليهودية، وأصبحت منهجًا تعليميًا يدرسه الحاخامات ويرجعون إليه فى تفسير الشريعة وقوانينها.وإلى جوار تدوين الشريعة، اجتهد حاخامات اليهود فى جمع التفاسير الخاصة بنصوص التوراة نفسها، وفى القرن الرابع الميلادى، ظهر «التلمود»، الذى يحمل شروحًا وافية لمختلف التعاليم والأخلاق والقوانين والقصص الموثقة، بالإضافة إلى اجتهادات الحاخامات لعدة قرون فى فهم النصوص والقوانين.وأصبح «التلمود»، الذى يضم «المشناه» بين طياته، المرجع الرئيسى لفهم الشريعة اليهودية، مع استمرار الحاخامات فى التفسير والرد على الأسئلة التى تطرأ فى كل عصر حول مسائل مختلفة تتعلق بالشريعة والفكر والعقيدة وطقوس العبادة والأعياد وقواعد الزواج والطلاق والمعاملات وغيرها.فى العصور الوسطى، تضخمت الكتابات اليهودية فى الشريعة بشكل مبالغ فيه، مع توالى تدوين الحاخامات آراءهم وشروحهم لجميع المسائل، ما دفع عددًا من كتاب ذلك العصر، على رأسهم الفيلسوف موسى بن ميمون، أحد أهم وأبرز الشخصيات التاريخية اليهودية، وطبيب السلطان صلاح الدين الأيوبى، إلى كتابة خلاصة وافية للشريعة اليهودية «الهالاخاه»، عُرفت باسم «مشناه توراة»، وتم جمعها فى القرن الحادى عشر الميلادى.فى القرن السادس عشر الميلادى، وضع الحاخام جوزيف كارو كتابًا عن «الهالاخاه»، حمل اسم «شولهان أروخ»، ويعد أحد المراجع التقليدية المعتمدة لدى اليهود الأرثوذكس لفهم الشريعة.وفى القرن الثامن عشر الميلادى، ظهر عدد من الحاخامات فى أوروبا الغربية نادوا بإصلاح اليهودية، وأسسوا مذهبًا إصلاحيًا يقوم على قواعد جديدة واجتهادات حديثة لفهم الشريعة اليهودية، رافضين عددًا من اجتهادات الحاخامات فى القرون السابقة عليهم، ما أسس لتيار جديد فى فهم الشريعة.وحاليًا، تنقسم تفسيرات وشروح الشريعة اليهودية إلى قسمين، يقوم أحدهما على الفهم التقليدى للدين، وفقًا للنصوص القديمة، وينادى به اليهود المتشددون، فيما ينادى اليهود الإصلاحيون بفهم أكثر حداثة للشريعة، كما تظهر آراء ترى أن الشريعة اليهودية ليست ملزمة، بل هى بمثابة توجيه روحى لليهود، بينما يرى آخرون أنها مجرد تدوينات تاريخية ولا يجوز فهمها خارج هذا السياق.