فرنسا تتخطى 90 ألف وفاة و4 ملايين إصابة بكورونا

تخطت فرنسا، الجمعة، حاجز 90 ألف حالة وفاة و4 ملايين إصابة بفيروس "كورونا" منذ بداية تفشي الوباء، حسب ما أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية.

ووفقا لما نقلته صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد سجلت سلطات الصحة خلال اليوم الأخير 228 حالة وفاة و25 ألفا و229 إصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في فرنسا منذ بداية الأزمة إلى 90 ألفا و84 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و15 ألفا و560 حالة.

