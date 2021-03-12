وزير يمني: الأوقاف المصرية مدرسة رائدة في مواجهة التطرف

أشاد الدكتور محمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، بجهود بوزارة الأوقاف المصرية في مواجهتها الإرهاب والتطرف، قائلا: «جهود الوزارة لم تجني ثمارها في مصر فقط بل في كافة الدول ونحن نستفيد كثيرا من تجاربها».وأضاف «شبيبة» في تصريحات لـ«الدستور»: «نأمل التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية التي هي أصبحت مدرسة رائدة نقتدي بها ونستعين بأفكارها في مواجهة للتطرف والإرهاب».يذكر أن وزير الأوقاف اليمني يشارك غدا في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان «حوار الأديان والثقافات» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي السبت والأحد 13 و14 مارس الجاري، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من الوزراء والمفتين.