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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفاة الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى عن عمر ناهز 85 عامًا

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:26 م
الكاتب الصحفي عباس
الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي
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توفى الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وكان أضيب الكاتب عباس الطرابيلي، بفيروس كورونا، قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد، نظرا لتدهور حالته الصحية.

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة ظهر غد السبت، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وسيوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

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