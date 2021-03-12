وفاة الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى عن عمر ناهز 85 عامًا

توفى الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 85 عامًا.وكان أضيب الكاتب عباس الطرابيلي، بفيروس كورونا، قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد، نظرا لتدهور حالته الصحية.ومن المقرر أداء صلاة الجنازة ظهر غد السبت، من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وسيوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بطريق الواحات.