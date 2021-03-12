تنشيط السياحة تعقد اجتماعًا مع منظم الرحلات الألماني «TUI»

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنشيط السياحة، مجموعة من اللقاءات المهنية بمشاركة محمد فرج المُشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة، من بينها لقاء مع منظم الرحلات الألماني TUI الذي يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الألماني في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في بورصة برلين السياحية ITB وتنعقد هذا العام افتراضيًا خلال الفترة من 9 لـ12 مارس 2021.وخلال هذا اللقاء، تم مناقشة العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الألماني بشكل خاص، إلى جانب إبراز الميزة التنافسية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري عن غيره من المقاصد السياحية الأخرى.وتم استعراض ما قامت به الحكومة المصرية ووزارة السياحة والآثار لوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية، ومن شأنها الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين.ومن جانبه، أشار منظم الرحلات الألماني إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الأوروبي والألماني بشكل خاص، معربين عن حرصهم على عودة الحركة السياحية إلى مصر.وفي السياق، عقد رئيس الهيئة لقاء مع السيد Klaus Hildebrandt رئيس تحرير مجلة FVW وتعد أهم المجلات السياحية المتخصصة في المنطقة الألمانية (ألمانيا – النمسا – سويسرا)، تم خلال اللقاء إبراز المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.