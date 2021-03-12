«الفستان الأحمر» عرض مسرحي لمناقشة التحرش وزواج القاصرات (فيديو)

قدمت مجموعة شبابية العرض المسرحي «الفستان الأحمر» الذى تم تنظيمه على هامش افتتاح فاعليات الملتقى التاسع لثقافة المراة الحدودية تحت عنوان «ثقافة وفنون المرأة الحدودية» بمحافظة أسوان.ويناقش العرض مجموعة من الرسائل الهامة لمناهضة العنف ضد المرأة ختان الإناث، زواج القاصرات، التحرش، العنف الأسرى، بالتعاون مع فريق "بسمة للفنون الشاملة والتنمية والدعم النفسى" وإخراج أ. شريف القزاز (يتم العرض بأسوان وقصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كوم أمبو).يذكر أن يستضيف الملتقى التاسع لثقافة المرأة بمحافظة أسوان، فتيات وسيدات تابعين لمحافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان بالاضافة إلى فتيات محافظة القاهرة، بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.