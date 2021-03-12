فرص عمل جديدة بشركة صناعة طلمبات في شبرا البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الطلمبات بشبرا البلد، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة (خراط، براد، لحام) على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط صناعي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01222190008، أو 44056040، والتواصل مع المدير المسئول ابتسام قباري، أو التوجه لمقر الشركة 74 شارع كورنيش النيل، شبرا البلد.