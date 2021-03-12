ضبط 6.500 طن زيوت طعام منتهية الصلاحية بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، من ضبط صاحبة مخزن زيوت طعام، كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق، لقيامها بتجميع زيوت الطعام منتهية الصلاحية.وأمكن ضبط (6.500 طن زيوت طعام ) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.جاء ذلك خلال مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.