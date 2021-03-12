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لماذا انتشر تطبيق «التزييف العميق»؟.. وطبيب نفسى يحذر من استخدامه

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:15 م
التزييف العميق
التزييف العميق
إسلام جمال
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انتشر مؤخرًا تطبيق يساعد في تحريك الصور القديمة، حيث تدافع الكثيرين لتحميل التطبيق لرؤية أحبائهم الذين فقدوهم بفيديو متحرك.

وعلى الفور انتشرت الفيديوهات الخاصة بالصور المتحركة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد التحميل في اليوم أكثر من 500 ألف.

وعن الانتشار الكبير للتطبيق، أوضح الدكتور أحمد مصطفى استشاري الطب النفسي، ان السبب يرجع في اشتياق البعض لرؤية احبائهم الذين فقدوهم.

وأضاف مصطفى، أن هذا التطبيق قد يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية، كزيادة فرص الاكتئاب، بالإضافة إلى الهلاوس، والتي تظهر بشكل كبير في الاحلام.

وأشار مصطفى، إلى أن تطبيق "التزييف العميق" قد يشبع رغبة رؤية شخص عزيز عليك بشكل متحرك، ولكن هذا قد يتسبب في زيادة الشعور بالعزلة والوحدة، بالإضافة الى تجنب الاختلاط الاجتماعي.

وشدد استشاري الطب النفسي، على عدم استخدام الأطفال لمثل هذه التطبيقات، مؤكدًا انها تؤثر على وعيهم، بالإضافة الى إصابتهم ببعض الاضطرابات النفسية التي تتفاقم مع مرور السنين.

كما نوه بضرورة تجنب مثل هذه التطبيقات التي تستخدم بيانات خاصة بأفراد عائلتك حتى لا تقع فريسة سهلة للهاكرز والابتزاز المادي.

ويعمل التطبيق عن طريق فرض بعض الخوارزميات، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتي تصمم فيديو يحاكى حركات الابتسامة والعينين، من اجل التوصل الى الفيديو النهائي.

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