الباز: لا يوجد في مصر أي معتقلين سياسيين

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، البيان الصادر من ٣١ دولة بمجلس حقوق الإنسان بجينيف والذي يتحدث عن ضرورة تقليل استخدام مصر لقانون مكافحة الإرهاب.













وقال الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن وزارة الخارجية المصرية رفضت هذا البيان جملة وتفصيلا، وطالبت بضرورة التدقيق في المعلومات المستخدمة في هذا البيان، والذي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي المصري.













وتابع أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، ولكن كل المحبوسين في السجون محتجزين على ذمة قضايا، وصادر ضدهم أحكام بالسجن.













وواصل الباز أن الدولة من الممكن أن تنظر في أمر بعض المحبوسين الذين تعرضوا للظلم، ولكن فكرة التعميم وأن الدولة تعتقل الأشخاص دون وجه حق، هو أمر مرفوض وتدخل في الشأن المصري.



