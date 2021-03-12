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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:13 م
دينا داش
دينا داش
غادة موسى
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بعد انتشار صور كتب كتابها على نطاق واسع، وحفل زفافها الذي يشبه القصص الخيالية، ورقص صديقاتها، وصور عناقها مع زوجها، كل ذلك جعل دينا داش حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتريند متواصل من خلال صور شهر العسل التي تشاركها على قصصها.

من المؤكد أن دينا قد منحت الفتيات جرعات من الإيجابية والرؤى حول كيفية الاستمتاع بالحياة، فهى تشارك الآن رحلتها بالكامل في جزر المالديف، وبما أن دينا داش وزوجها قد صاروا وجهة لكل المحبين، فقد قررت إنشاء صفحة جديدة على انستجرام بعنوان Follow Dozi.

هذا الاسم مدمج من الحبيبن فلقب دينا هو Donze، ولقب زوجها محمود هو Ozzie، ويعتزم الزوجان مشاركة جميع مغامراتهما مع معجبيهما كلما زاروا بلدًا جديدًا، بعد فترة وجيزة من إعلانها عن إطلاق الصفحة من خلال قصصها، ازداد عدد متابعي الصفحة بشكل كبير وما زال حتى الآن.

تشارك دينا داش محبيها أنشطة السباحة واليوجا التي تمارسها هي وزوجها، إلى جانب صورتين مذهلتين تم التقاطهما في أحد أجمل الشواطئ في العالم.

تخرجت داش من كلية إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية عام 2016، وبدأت شهرتها من خلال مشاركتها في إعلان لشركة لأحد المشروبات الغازية في عام 2019، ثم مضت بعد ذلك في خطواتها السريعة لتحقيق النجاح والشهرة، لتطلق بعد ذلك شركتها الخاصة في مجال تسويق منتجات التجميل.
بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم
بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم
بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم
بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم
بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم
بعد صور شهر العسل.. دينا داش وزوجها يطلقان صفحة جديدة لمشاركة تجاربهم

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