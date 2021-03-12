«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

كان لدى الفنان محمد القصبجي شغف كبير بجمع الأدوية المختلفة والنادرة في منزله، فما يكاد يسمع عن دواء جديد حتى يُبادر إلى شرائه والاحتفاظ به في منزله، على الرغم من عدم حاجته الصحية إلى ذلك.شغف الملحن المصري ساعده كثيرًا في تكوين ثروة طائلة، حيث لجأ إليه العديد من الأثرياء لشراء تلك الأدوية بأضعاف أثمانها وخاصة في أوقات الحروب والأزمات، حسب "الموعد.وبرغم تلك الثروة إلا أن محمد القصبجي عُرف عنه حرصه الشديد على المال لدرجة تكاد تصل إلى البُخل، فلم يزعم أحد أنه تناول طعامًا على مائدته، وقد عمِد زملاؤه الموسيقيين إلى إغاظته كثيرًا فيما يتعلق بتلك النقطة.وفي إحدى رحلاته الفنية إلى العراق كان يصطحب حقيبة جلدية أوصى بصنعها وأنفق عليها نحو 15 جنيهًا، ووضع بداخلها ثياب السهرة، وفي السيارة التي أقلّت الموسيقيين قام أحدهم، وهو الأستاذ إبراهيم عفيفي، بتمزيق الحقيبة والثياب بخنجر كان معه.وحكى حازم القصبجي في حواره لـ"الدستور"، عن قصة الحب الشهيرة للـ"القصبجي" وكوكب الشرق أم كلثوم، قال إنه يرى بحسب شهادات من عاصروه في العائلة إنه كان حبًا فنيًا باعتباره أحد ممَن قاموا بتربيتها فنيًا منذ أن التقاها مع الشيخ أبو العلا محمد، وحتى وفاته، إلاّ أن جده تأثر نفسيًا في آخر 14 عامًا بعد أن تخلّت كوكب الشرق عن ألحانه.