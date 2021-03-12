مستثمر يكشف مزايا التسويق الإلكتروني في ظل جائحة كورونا

قال المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن وباء كورورنا أثر بالفعل على حركة الصناعة والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر حافظت على اقتصادها من الركود أو التأثر بتلك التداعيات السلبية.وأضاف «حفيلة» في تصريحات لـ«الدستور» أن البديل لتنشيط حركة التجارة هو استخدام التجارة الإلكترونية، حيث جاءت الفكرة للاتحاد وتم اعتزام إنشاء موقع الكتروني يجمع كل بيانات ومنتجات المستثمرين واصحاب المصانع بالاتحاد.وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس جمعية مستثمري دمياط مزايا التسويق الإلكتروني، وأبرزها جاء في تخفيف الازدحام على المحلات والمتاجر والمولات التجارية، بالإضافة إلى أنها تلعب دورا مهما في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في ظل افتتاح أسواق خارجية جديدة، فضلًا عن تنشيط حركة الصناعة المحلية.