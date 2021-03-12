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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز: مصر تحقق انتصارات عسكرية ودبلوماسية «دون معارك»

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:03 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تحرز انتصارات بمعارك ودون معارك، مشيرا إلى أن مصر انتصرت في معركتها ضد الارهاب، وبالفعل تراجع الإرهاب بدرجة كبيرة، بدليل تسليم دواعش أنفسهم للجيش المصري بسبب الحصار الكبير الذي يفرضه عليهم.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر جففت منابع تمويل الإرهاب للدرجة اللى تحول فيها أعضاء تنظيم داعش إلى لصوص مواشي وفراخ وبط وغيره، منوها بأنه حدث اشتباكات كثيرة بين أهالي سيناء والدواعش بسبب سرقة مواشيهم.

وأكد "الباز"، أن مصر أيضًا حققت انتصارا دبلوماسيا دون معركة مباشرة، موضحًا أن تركيا الآن تطلق التصريحات عبر ألسنة مسئوليها عن رغبتها في التصالح مع القاهرة، وعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

وتابع: "اللى حاصل مع تركيا هناك إصرار من المسئولين في أنقرة على عودة العلاقات مع مصر، والأخبار خلال الأسابيع الماضية تؤكد أن مسئولين أتراك أكدوا رغبتهم على عودة العلاقات".



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