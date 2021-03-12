نادى أسوان يعاقب لاعبيه لخسارتهم ضد سموحة 5-0

عاقب مجلس إدارة نادي أسوان لاعبيه، بعد الهزيمة الساحقة 5-0 خلال مواجهتهم نادي سموحة بمبارة اليوم، حيث وقع غرامة مالية 10 آلاف جنيه على كل لاعب بفريق كرة القدم بالنادي.وكان فريق نادي أسوان الرياضي لقي هزيمة كبرى أمام سموحة بخماسية نظيفة، ما أدى إلى استياء مجلس إدارة نادي أسوان، مطالبا المجلس لاعبيه بضرورى التركيز والتدريب جيدًا استعدادًا للمباريات القادمة، وتحقيق نتائج إيجابية لتحصيل ترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري الممتاز.