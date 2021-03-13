«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

"الوحدة قتلاني، أتغلب عليها بقراءة الكتب، وأشعر بالندم لتقصيري في عملي والفن طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم اهتمامي بالإنجاب"، هكذا عبرت الفنانة نجوى فؤاد عن كواليس حياتها في تلك الفترة، وذلك أثناء ظهورها في برنامج "أنا والعسل".وكشفت نجوى فؤاد عن أنها تزوجت سبعة رجال، ولكنها اعتبرت طليقها اللبناني سامي الزغبي هو حب حياتها، ولم تجد حرجًا في الاعتراف باستمرار حبها له، لافتة إلى أنها كانت سببًا في خطف صديقتها له بسبب انشغالها بعملها عن الاهتمام به، ووصفت الزغبي بـ"الرجل العقدة".وقالت نجوى فؤاد، إن أهم المحطات الفنية في حياتها، كانت بسبب الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وذلك عندما قدم لها المقطوعة الموسيقية، حيث وعدها وقتها أنه سيضعها على القمة، وطلب منها بعد ذلك أن تستمر في تلك المكانة، وقالت إن لقاءهما كان بمحض الصدفة، وقت تناول العشاء مع الكاتب أنيس منصور، واستمر تقديم "قمر 14" في حفلات الراقصة نجوى فؤاد لمدة ثلاث سنوات.وتعرض موسيقار الأجيال لهجوم حاد من الصحفيين بعد مقابلته مع نجوى فؤاد، حيث رأوا أنه ليس من اللائق أن يلتقي السحاب بالراقصة، حسبما نشرت مجلة "آخر ساعة" في 14 يونيو 1978.وعن أحوالها المادية، اعترفت الفنانة نجوى فؤاد بأنها تحب أن تعيش بشكل لائق، وكشفت عن أن أكبر مبلغ كان بحوزتها بلغ حوالي 10 ملايين جنيه، أما الآن فقد اضطرت لبيع قطة أرض وشقة كانت تمتلكهما، ووضعت مبلغهما في البنك لتعيش من ريعه، بالإضافة إلى بعض الأدوار التي تقدمها في الأعمال الفنية، وأضافت: "أنا مستورة والحمد لله".