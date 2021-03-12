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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جنوب أفريقيا تطالب صندوق النقد بزيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:52 م
البنك المركزي بجنوب
البنك المركزي بجنوب أفريقيا
وكالات
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طالب ليسيتجا كجانياجو محافظ البنك المركزي بجنوب أفريقيا صندوق النقد الدولي بزيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة للدولة النامية، حتى تتمكن من التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كجانياجو خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها بنك التنمية الأفريقي، "واجهنا أزمة مالية عالمية وشكونا من أنه لا توجد موارد، واتخاذنا إجراءات غير مكتملة لتوفير الموارد لصندوق النقد.

والآن أصبنا بالجائحة (فيروس كورونا المستجد)، ونحتاج إلى الموارد ولا يمكننا تحمل إجراءات غير مكتملة جديدة".

ونقلت بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن محافظ بنك جنوب أفريقيا المركزي القول: إن برامج تخفيف الأعباء التي يطلقها صندوق النقد يجب أن تتضمن أيضا إجراءات للتعامل مع السندات الصادرة بالعملات المحلية التي تمتلكها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد أو المستثمرين الأجانب.

يذكر أن كجانياجو كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد قد حصل يوم 2 مارس الماضي على الضوء الأخضر من مجموعة الدول العشرين الكبرى من أجل العمل على زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة بمقدار 500 مليار دولار.

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