القوى الدولية تجدد الدعوة لخروج المرتزقة من ليبيا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين عناصر اثنتين من الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق»، بالتزامن مع وصول حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى العاصمة.

وقالت صحف محلية ليبية إن طرابلس شهدت توترًا أمنيًا إثر اندلاع اشتباكات بين عناصر ما تعرف بـ«أسود تاجوراء» وميليشيا «الضمان»، التابعتين لحكومة «الوفاق»، التى يرتقب تسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة، وذلك على خلفية اختطاف الأولى عناصر تابعة للثانية، بهدف مقايضتها ببعض السجناء المحتجزين لدى الأخيرة.

من جانبها، أدانت «قوة حماية طرابلس»، أكبر الفصائل المسلحة بالعاصمة الليبية، عملية الاختطاف، وما تسببت به من زعزعة للأمن، وقالت، فى بيان لها على موقع «فيسبوك»: «فيما استبشرنا خيرًا بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية تفاجأنا اليوم بهذه الحادثة الشنيعة»، مشددة على أنها بدأت فعليًا بملاحقة المتورطين فيها.

وأبدى عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، موقفًا حازمًا تجاه المجموعات الخارجة عن نطاق الدولة، قائلًا بوضوح: «لن يكون لها مكان فى الفترة المقبلة»، مشددًا على أهمية احتكار مؤسسات الدولة السلاح، ومطالبًا المرتزقة والمسلحين الأجانب الموجودين فى ليبيا بالمغادرة، خاصة أن وجودهم بمثابة خنجر فى ظهر البلاد.

ورحب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، فى بيان مشترك، بموافقة البرلمان الليبى، الأربعاء الماضى، على منح الثقة لحكومة «الدبيبة»، معتبرين أن هذه النتيجة تشكل خطوة أساسية على طريق توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإيجاد حل سياسى شامل للأزمة التى عانت منها ليبيا وشعبها.

ودعا وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان، جميع الأطراف الليبية إلى ضمان الانتقال البنّاء لجميع المسئوليات إلى الحكومة الانتقالية، مرحبين بالتزام فايز السراج، رئيس وزراء حكومة «الوفاق»، بالتخلى عن السلطة.

ورأوا أن الحكومة الجديدة عليها العمل منذ الآن على تنظيم انتخابات حرة فى ٢٤ ديسمبر المقبل، مع تطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم فى ٢٣ أكتوبر الماضى، بما فيها بند خروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

فى السياق ذاته، هددت دول الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار من الأطراف الليبية.

