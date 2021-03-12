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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موسم درامى ضخم.. تعاون غير مسبوق لـ«المتحدة» مع شركات الإنتاج فى سباق رمضان

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:29 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
محمد قدرى
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تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسى، تطبيق استراتيجيتها الهادفة لتطوير سوق الدراما المصرية، عبر التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، لتقديم أعمال فنية تليق بالجمهور. وباستعراض خريطة الدراما فى موسم رمضان المقبل، تتضح بشكل قوى ملامح هذه الاستراتيجية، بما ينفى تمامًا كل الشائعات التى تطلقها الجهات المعادية حول وجود احتكار أو سيطرة على السوق.

اتفاق مع «العدل جروب» لتقديم مسلسلى «حرب أهلية» و«ضد الكسر»
التعاون الأول لـ«المتحدة» مع شركة «العدل جروب»، برئاسة المنتج جمال العدل، بعد تعاقد الشركتين على إنتاج مسلسل يحمل اسم «حرب أهلية»، بطولة النجمة يسرا، لعرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل.
ووضع المخرج سامح عبدالعزيز خطة عمل مكثفة للانتهاء من التصوير قبل رمضان بوقت كافٍ، فى العمل الذى يقدم شكلًا جديدًا للدراما الاجتماعية، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، مثل: «باسل الخياط، وأروى جودة، وجميلة عوض، وسينتيا خليفة، ورشدى الشامى، وميريت عمر الحريرى»، وهو من تأليف أحمد عادل.
كما تعاونت «المتحدة» مع «العدل» لإنتاج مسلسل «ضد الكسر»، من بطولة النجمة نيللى كريم، للعرض خلال شهر رمضان أيضًا.
وتصور «نيللى» حاليًا مشاهدها، فى أحد المجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتقدم خلال المسلسل شخصية امرأة مستقلة تواجه مشكلات مختلفة، وتظهر بداية فى منطقة شعبية، ثم تتجه إلى العيش فى منطقة راقية بعد ذلك.
ويشارك فى بطولة العمل: «محمد فراج، ولقاء الخميسى، وتارا عماد، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، وسينتيا خليفة، وحمزة العيلى»، وهو من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد.
15 حلقة لـ«دنيا سمير» مع "روزناما"

التعاون الثانى تم مع شركة «روزناما» للمنتج الشاب هشام جمال، لإنتاج عمل جديد من بطولة النجمة دنيا سمير غانم، يحمل اسم: «المدينة.. عالم موازى»، وهو من ١٥ حلقة فقط، ويعرض فى رمضان المقبل، ويتم تصويره حاليًا فى مدينة السادس من أكتوبر.
سيناريو العمل كوميدى استعراضى غنائى، وتظهر فيه دنيا سمير غانم بشكل مختلف، ويشارك فى بطولته كل من: «دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، ومحمد أوتاكا»، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج هشام جمال.
تجدر الإشارة إلى أن الشركتين تعاونتا قبل ذلك لإنتاج مسلسل «فى بيتنا روبوت»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا.


«تى. فيجن» تعرض «كل ما نفترق» على شاشات الشركة

تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة «تى. فيجن» ممثلًا عنها المنتج طارق الجناينى، لعرض مسلسل الأخيرة «كل ما نفترق»، على شاشات «المتحدة»، خلال موسم دراما رمضان المقبل.
المسلسل الجديد من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويقدمها بشكل مختلف، وتظهر فيه كسيدة صعيدية لأول مرة، كما تقدم شخصية أخرى فى العمل ذاته، الذى تم طرح «البرومو» الرسمى و«البوستر» الترويجى له، خلال الأيام القليلة الماضية.
يشارك فى البطولة عدد كبير من النجوم، مثل: «عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمى، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبى، والعمل قصة محمد أمين راضى»، وسيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، وإخراج كريم العدل.


«أروما» و«سينرجى» يقدمان حياة الملك أحمس

تتعاون شركتا «سينرجى»، و«أروما» للمنتج تامر مرتضى فى أضخم عمل فنى تاريخى، من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل، برعاية شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وهو مسلسل «الملك»، الذى يحكى عن بطولات القائد المصرى القديم أحمس، وقصة كفاح المصريين ضد غزو الهكسوس.
ويتم تصوير العمل حاليًا فى مدينة الإنتاج الإعلامى والمنصورية والقناطر الخيرية، وتظهر قصته الكثير من التفاصيل الخاصة بتلك الحقبة، وهو مأخوذ عن «كفاح طيبة» للأديب العالمى نجيب محفوظ.
وتشارك فى بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: «صبا مبارك، وماجد المصرى، ومها نصار، وريم مصطفى، وسوسن بدر، ومحمد علاء، ومحمد لطفى، وأمير صلاح، وباسل الزارو، ومعتز هشام»، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى.

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