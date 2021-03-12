نجلاء فوزي: الرجال احتكروا فن الكاريكاتير ولم يتركوا مساحة للنساء (حوار)

• ما حكاياتك مع الكاريكاتير؟



• ماذا عن المسافة بين هوايتك واحتراف الكاريكاتير؟

• ما هي اللوحة العالقة في ذهنك والتي تركت أثرها عليك؟

• هل هناك أعمال كاريكاتورية لك أثارت ضجة وأزمة؟

• لماذا إلى الآن نشهد ندرة في وجود فنانات بارزات بمجال الكاريكاتير؟

نجلاء فوزي إحدى فنانات الكاريكاتير الواعدات في المشهد الإبداعي والصحفي، تشير سيرتها إلى أنها بدأت متأخرا في ممارسة فن الكاريكاتير كمهنة، وتؤكد هي أنها جاورت عملها الصحفي بممارسة فن الكاريكاتير، ومن بعد احترافه.رسوماتها تشتغل على الجانب التوعوي، وتشير في حوارها لـ"الدستور"، إلى أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية التي هاجمت الجماعة المحظورة وهوجمت ووصل الأمر إلى التشهير بها من قبل كتائبهم الإلكترونية.وإلى نص الحوار..- منذ صغري وأنا بحب الرسم جدا وكنت دائما أرسم وأقلد وأشخبط طوال الوقت إلى جانب دراستي للإعلام والصحافة، وتحضير ماجستير في الإعلام الرقمي، وأنا في طريقي للعمل في المجال الصحفي والإعلامي، لعبت الصدفة دورها، حيث وجدت على السوشيال ميديا عن ورشة كاريكاتير في الأوبرا، وجذبني الإعلان جدا، وقدمت للورشة، والتي كان يحاضر فيها أستاذي ومعلمي الفنان سعيد بدوي.وكان للفنان سعيد بدوي دوره في تكوين شخصيتي كفنانة كاريكاتير، ومن هنا زاد شغفي بفن الكاريكاتير، وأخدت قرار أن أكمل فيه، وعملت به، وبسبب وجودي في المجال الإعلامي والصحفي سهلت مهمتي جدا، ولذلك كلمام عملت في جريدة صحفية أجدهم يتابعونني على "فيسبوك" ومعجبين بأعمالي ويطلبوا منى أن أرسم للجريدة ومن هنا بدأت أحترف فن الكاريكاتير.- عامين هما المسافة بين نقطة التحول إلى الاحتراف، كنت في أوقات كثيرة أوقف تماما الرسم وأعود للعمل بالصحافة باعتباري أكاديمية، والحقيقة أنني لم أعرف أن أجمع بين الصحافة والرسم، وهذا أخد منى وقت طويل، والآن لي 5 سنوات أجمع بين الرسم والصحافة.- هناك لوحة كاريكاتير مازالت عالقة في ذهني ومتأثرة بيها جدا ودائما أفتخر أنى رسمتها، لأنها تعبر عن معاناة المرأة، وهى "لوحة العنف ضد المرأة "، وجاءت هذه اللوحة نتيجة لمعايشتي لظروف كثير من السيدات كانوا ومازالوا يعانون من العنف بجميع أشكاله بدءا من العنف اللفظي وصولا إلى العنف الجسدي، وكنت متأثرة بتجربتي جدا، وعبرت عن هذا عن طريق الكاريكاتير.- طوال الوقت أقدم رسم كاريكاتير توعوي، ومدركة أن هناك خطوطا حمراء لحماية الأمن القومي، ولكوني في الأصل صحفية ومتابعة للأحداث، متفهمة لطبيعة الأحداث السياسية، ولكن كان دائما الكاريكاتير عن جماعة الإخوان الإرهابية يقابل بهجوم شديد من بعض رواد السوشيال ميديا وخصوصا وقت حكم الإخوان وبعد الإطاحة بهم.- للأسف مازالت فكرة اقتصار الكاريكاتير على العنصر الذكوري مسيطر جدا وذلك يرجع إلى أسباب عديدة ومنها عدم ثقة المؤسسات والجهات فى قدرة المرأة على مناقشة القضايا الشرسة، باعتبارها عاطفية ولا تستطيع مهاجمة مسئول أو قضية، ثانيا: لأن الرجال في المجال احتكروه ولم يتركوا لنا أي مساحة لإثبات الذات، وثالثا: لأن معظم رسامات الكاريكاتير لا يستطعن الاستمرار في المسيرة، مما أعطى انطباعا بأن الفنانات غير مسيطرات على مجال الكاريكاتير بشكل كاف، رابعا: عدم إتاحة الوظائف في الجرائد والمجلات لفنانات الكاريكاتير ولرسوم الكاريكاتير.