«المثلث اكتمل».. عمرو سعد يشوق جمهوره لـ«ملوك الجدعنة» بصورة من الكواليس

شارك النجم عمرو سعد، جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل ملوك الجدعنة برفقة النجم مصطفى شعبان والنجم حسن الرداد ومخرج العمل أحمد خالد موسي ولقبهم الجمهور بملوك رمضان.ونشر عمرو، الصورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "كده المثلث اكتمل ملوك الجدعنة رمضان ٢٠٢١".وحاليا يستأنف تصوير مشاهد العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، داخل ديكور كامل للحارة الشعبية المصرية تم تشييده في لبنان.المسلسل بطولة عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، العمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.