بايدن يناقش التحديات الصينية مع زعماء الهند واليابان وأستراليا

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش اليوم الجمعة التحديات الصينية مع زعماء الهند واليابان وأستراليا.وقال سوليفان في إفادة صحفية إن اللقاء الافتراضي الذي جمع زعماء الدول الأربع، وهي مجموعة ترتكز عليها جهود بايدن في مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية والاقتصادية في منطقة المحيط الهادي والهندي، لم تركز على الصين لكنها تطرقت إلى حرية الملاحة في كل من بحر الصين الشرقي والجنوبي.