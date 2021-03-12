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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«أبوه ليس كأبي».. حكاية معركة ساخنة بين العقاد وزميله في طفولته

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:45 م
العقاد
العقاد
ايهاب مصطفى
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كان العقاد في صباه وحتى شبابه وشيبته معتدا بنفسة، وهناك مواقف كثيرة تثبت هذا الأمر، فيحكي عامر العقاد في كتابه "لمحات من حياة العقاد" أنه حين كان صبيا حدث أن صبيا سب أباه، فقام إليه عباس محمود العقاد وأوسعه ضربا حتى بكى الولد.

يكمل عامر العقاد: "وذهب الصبي إلى أمه يشكو لها، فجاءت الأم وابنها إلى أم عباس العقاد تشكو لها مما كان، وعباس كان حاضرا للشكوى، فتحدث مع أم الولد وقال لها: "هل سألت ابنك لماذا ضربته؟"، فأجابته: "لأنه شتم أباك كما بلغني ممن شهدوا الضرب".

وأكملت السيدة: "لماذا تضربه؟، ولماذا تسب أباه كما سب أباك، وهنا انزعج العقاد ورد غاضبا: "وهل أبوه كأبي؟".

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