سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

اصطدمت سيارة يقودها شاب بنجل الداعية محمد حسان في مدينة الشيخ زايد، ما أدى لإصابته بكدمات وخدوش طفيفة.تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بميدان بلازا بالشيخ زايد وسقوط مصاب، وانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المجني عليه نجل الداعية محمد حسان ومصاب بكدمات باليد وخدوش طفيفة.وتبين من التحريات أن المجني عليه كان يعبر الطريق مترجلا وأثناء مرور سيارة فولكس فاجن يقودها المتهم اصطدمت به وسقط على الأرض.وشرحت التحريات أنه عقب الاطمئنان على حالة نجل حسان تبين استقرار حالته، وتم التصالح بين الطرفين وصرفهما من قسم الشيخ زايد.