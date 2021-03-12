أسعار الذهب تسجل انخفاضا في نهاية التعاملات

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا في نهاية التعاملات لتنتهي بانخفاض كلي يقدر بحوالي ٦ جنيهات للعيار الواحد.وأضاف في تصريحات للدستور أن أسعار الذهب سجلت انخفاض ملحوظ في الأيام الأخيرة بسبب السياسات الاقتصادية.وأوضح أن أسعار الذهب سجلت سعر يبدا من ٦٥٠ جنيه للعيار ١٨وسجل عيار 21 نحو نحو ٧٥٨جنيه وسجل عيار ٢٤ نحو ٨٦٧ جنيه.