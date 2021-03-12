«تاج الدين»: اسقبال دفعات جديدة من لقاحات كورونا الفترة المقبلة

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة أن لقاحات فيروس كورونا ستقلل نسبة الوفيات.وأوضح «تاج الدين» في تصريحات صحفية أن عملية تلقيح المواطنين مستمرة حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر اسقبال دفعات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويدhttps:bit.ly2MHG97Lنسخة ايفونhttps:apple.co3gURgYJ