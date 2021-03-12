40 % تراجعا بمبيعات الأدوات الصحية بسبب كورونا

قال متى بشاي عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في حركة المبيعات مقارنة بما قبل كورونا بنسبة تتجاوز الـ٤٠%.وأضاف «بشاي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن أسعار المنتجات من الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة ٣٠% بسبب نقص الخامات وأيضا هناك ارتفاع في تكاليف الشحن.وأوضح عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية أن أسعار السلع في تزايد مستمر بسبب نقص الخامات المستوردة من الخارج.