40 % تراجعا بمبيعات الأدوات الصحية بسبب كورونا
الجمعة 12/مارس/2021 - 08:41 م
دعاء أبو العزمطباعة
قال متى بشاي عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية، إن هناك تراجعا في حركة المبيعات مقارنة بما قبل كورونا بنسبة تتجاوز الـ٤٠%.
وأضاف «بشاي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن أسعار المنتجات من الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة ٣٠% بسبب نقص الخامات وأيضا هناك ارتفاع في تكاليف الشحن.
وأوضح عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية أن أسعار السلع في تزايد مستمر بسبب نقص الخامات المستوردة من الخارج.
وأضاف «بشاي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن أسعار المنتجات من الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة ٣٠% بسبب نقص الخامات وأيضا هناك ارتفاع في تكاليف الشحن.
وأوضح عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية أن أسعار السلع في تزايد مستمر بسبب نقص الخامات المستوردة من الخارج.