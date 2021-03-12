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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«المحكمة تستمع لإفادته».. وزير الداخلية الفرنسي يواجه ادعاء بالاغتصاب

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:40 م
وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين
منار أحمد
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توجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إلى محكمة باريس القضائية لمواجهة ادعاء بالاغتصاب، والإدلاء بإفادته.

ووصل دارمانين إلى المحكمة بعد ظهر الجمعة برفقة محاميه مي بيير أوليفييه سور، وآنا ماتياس تشيتشبورتيتش، ليواجه أمام قاضي التحقيق صوفي باترسون سباتز، المرأة التي تتهمه بالاغتصاب.

وهذه المرة الأولى التي يتواجه فيها دارمانين مع المدعية في دعوى مرفوعة منذ 2017.

الوزير الذي أضفيت عليه صفة الشاهد "المساعد" في هذه القضية، مدعى عليه بالاغتصاب والتحرش الجنسي وخيانة الأمانة، فيما التحقيق في التهم المنسوبة إليه يعود إلى عام 2009.

وقال جيرالد دارمانين مطلع فبراير إنه حرم من المواجهة وأكد مصدر مطلع أنه بعد صعوبات تنظيمية، تم تحديد موعد مواجهة في مكتب قاضي التحقيق في غضون أسابيع قليلة.

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