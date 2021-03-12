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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تحتل المرتبة 251 عالميًا في تصنيف الجامعات البريطاني

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:14 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ظهور تصنيف الجامعات البريطاني لدول الاقتصاديات الناشئة، Times Higher Education حيث جاءت جامعة بني سويف في المرتبة 251 – 300 عَالَمِيًّا.

وأضاف رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)؛ البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)؛ العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7. 5 %)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2. 5 %).

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالمقارنة بالعام الماضي وارتفاع معدلات استشهاد نوعي وزيادة أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضي، وأن الجامعة حافظت على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، وأحرزت تقدما ملحوظا هذا العام في نسب الدخل من الصناعة عن العام الماضي، بالإضافة إلى تميز الجامعة بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وأيضا زيادة نسبة الإناث للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن سبب ارتفاع تصنيف الجامعة عالميًا ومحليا جاء نتيجة خطة واضحة المعالم والأهداف اتخذتها الجامعة سبيلًا للتميز حيث سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لتحقيقها، وأن الجامعة كانت من الجامعات المصرية الرائدة في إنشاء مكتب للتصنيف الدولي تابع لوحدة تطوير الأداء الجامعي والذي قام بدوره بتحليل جوانب القوة والضعف وعمل على وضع استراتيجيات لرفع التصنيف الدولي للجامعة الأمر الذي نتج عنه تقدم ملحوظ.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين بالجامعة لحصولها على هذا التصنيف، والذي يعكس مدى الجهد المبذول في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية.

وقالت الدكتورة سماء أمام الدق مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة، إن المكتب يعمل من خلال خطة استراتيجية تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وأن المكتب لديه العديد من الأنشطة أهمها إعداد وتنظيم العديد من الدورات المتخصصة في كتابة الأبحاث العلمية، كما يقوم المكتب بجمع وتحليل البيانات المهمة عن الجامعة، ورفعها على مواقع التصنيف الدولي مؤيدة بالوثائق المطلوبة.

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