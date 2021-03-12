سيدات جنوب سيناء يستقبلن محافظ أسوان بالبلح والشاي السيناوي (صور)

حرصت سيدات جنوب سيناء، على طريقتهن الخاصة وبالزي السيناوي المميز، على تقديم البلح والشاي السيناوي كضيافة لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال تفقدهما معرض المشغولات اليدوية.شملت الجولة تفقد أركان المشغولات والحرف اليدوية للسيدات المشاركات خلال الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية".ويستضيف الملتقى التاسع لثقافة المرأة بمحافظة أسوان، فتيات وسيدات تابعين لمحافظات مرسى مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأسوان بالاضافة إلى فتيات محافظة القاهرةـ وذلك بهدف دمج الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.كما تتضمن فعاليات الملتقى إقامة مجموعة من الورش الثقافية والفنية والأدبية واللقاءات التفاعلية؛ للتوعية بقضايا المرأة وصحتها بقصر ثقافة العقاد.