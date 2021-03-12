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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يفتتح مقر هيئة قضايا الدولة بالتجمع الخامس

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:49 م
عمر مروان
عمر مروان
عماد سليمان
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افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، مقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالتجمع الخامس والمقام على أحدث الطراز المعماري والمجهز بالوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تواكب العصر، شهد الافتتاح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قصايا الدولة.

حضر الافتتاح كل من المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الادارية، ولمستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، والمستشار حماده الصاوى النائب العام، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولفيف من المستشارين من كافة الجهات والهيئات القضائية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات هيئة قضايا الدولة، أعقبه كلمة للمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر والتى رحب فيها بالحضور قائلا: إن هيئة قضايا الدولة تولد من جديد نحن على مشارف المائة والخمسين من عمرها وهى مازالت شامخة تؤدى دورها فهي الذراع القانونية للوطن ونحن فخورون بأن يتواكب الميلاد الثانى لهيئة قضايا الدولة مع ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن مصر على أعتاب إعلان جمهوريتها الثانية.

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