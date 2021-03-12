محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى الفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أعمال التطوير بعدد من قرى مركز الفرافرة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".واطمئن على سير العمل ومعدل الإنجاز بتوصيل شبكات الصرف الصحي بقرى الرواد والخير والنماء وابو هريرة والشيخ مرزوق، موجها بإنشاء المنازل والمنشآت الخدمية بمناطق محددة متقاربة لتيسير توصيل المرافق والخدمات، كما أكد على تقديم التيسيرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية.