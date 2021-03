هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

"لكل شيخ طريقة" هي عبارة نستخدمها للتعبير عن المنهج الذي يستخدمه البعض لأداء شيء معين، وحينما نتحدث عن كريستوفر نولان المخرج الأمريكي من أصول بريطانية، فنحن أمام "الشيخ" و"الطريقة"، فنولان قدم خلال مشواره الفني 11 عملا تتنوع بين الرائع والأروع، وطوال الوقت تخاطب أعماله العقل، ومن خلال فنه يعتبر أن الواقع المادي ما هو إلا حلقة وسط شيء أكبر، وهي نظرته الفلسفية للحياة، ومن بداية مشواره مع فيلم Following الذي صدر في 1989، وصولا لـTenet وهو من إخراجه وتأليفه، تتأكد أنك أمام مخرج غير عادي.مع الوقت باتت أعمال نولان لها صبغة تميزها عن غيرها، فهو يحترم عقل المشاهد، ويرى أنه يمكن أن تمزج بين الجودة والفن، دون أن تحتاج أن تقدم عملا هابطا لنيل رضا الجمهور، ووصل لذروة أسلوبه في أعماله inception الذي صدر في 2010، ثم interstellar الذي صدر في عام 2014، وأخيرا Tenet الذي صدر في أغسطس 2020، ولكن يبدو أن ما وصل له جاء بنتيجة عكسية، فانقلب السحر على الساحر، وحصل العمل الأخير على تقييم جماهيري أقل من الاثنين الآخرين في الثلاثية، إن جاز تسميتها كذلك، ومع ذلك فقد حصل على تقييم أعلى مما يستحق، بدافع اسم المخرج، وما يمكن أن نسميهم "أولتراس نولان" الذين يدافعون عن رجلهم بشراسة، ومن يرون العمل طبقا للصانع بغض النظر عن المصنوع، وهذا هو ما نتحدث عنه في السطور التالية:• قصة الفيلم عادية جداالفكرة التي يعرضها الفيلم تتحدث عن أشخاص من المستقبل يحاولون التأثير في الماضي بطريقة أو أخرى، لكي يساعدوا في تغيير ملموس في واقعهم، وهي مسألة فلسفية تسمى "مفارقة الجد"، وفي الفيلم أسقطها على قضية التغيرات المناخية، والتي يدعهما نولان في حياته عموما.ولكن هل هذه الفكرة جديد؟ بالتأكيد لا، فقد تم تقديمها من قبل في فيلم looper الذي صدر في العام 2014، وكذلك في سلسة terminator الشهيرة، ولكن إضافة نولان تتعلق هنا بقوانين الفيزياء، وكيف يمكن التلاعب بالزمن، والتي لم تتطرق لها الأفلام الأخرى، واكتفت بالنتيجة.مع بداية العمل، ستجلس على مقعدك مستريحا منتبها، لتستمتع بتحفة نولان الجديدة، البداية مشوقة كعادته، والتي تدخل في عمق الحدث مباشرة، مع موسيقى وتصوير رائعين، وهي عوامل يعتمد عليها كثيرا، فهو يقدم وجبة فنية، ويهتم بكل العناصر المحيطة بها. ولكن ماذا عن الحكاية نفسها؟ هناك شيء مفقود، وسط هذا التعقيد، ولكي يعالج هذا الأمر وضع عبارة على لسان أحد أبطاله تقول "ليس من المهم أن تفهم الأمر.. يكفي أن تشعر به"، ومسألة الشعور في حد ذاتها كانت نقطة غائبة.• فيلم بلا شعورالفيلم يصلح أن يكون عامل مساعد لطلبة الفيزياء لتعلم النظريات الخاصة بهم، وسيكون قد قدمه ببراعة شديدة جدا وأنفق فيه ما يصل لـ250 مليون دولار، في أكبر ميزانية لأفلامه حتى الآن، أما عن المشاهد العادي فليحترق، أو يذاكر لكي ينجح في فهم الفيلم! فبعد منتصف العمل لن تجد شيئا سوى التعقيد، لم يترك نولان لك مساحة لتفهم، هو سيحاول بالطبع، ولكنه سيفشل، وبشكل كبير رأسك سيؤلمك ويتوقف أمام أشياء كثيرة تحدث، وستنفصل عن الفيلم الذي تدور أحداثه سريعا.كما أنه لا توجد بالعمل أي قصة درامية مهمة يمكن أن تجعل هناك ترابط بين المشاهد والعمل، الأبطال لا تعرف من هم ولا من أين جاؤوا سوى أقل القليل، إلا شخصية الشرير فقط، فنولان ليس لديه وقت في عمل مدته ساعتين ونصف الساعة، ليعرض حكاية وحوار إنساني، وبجانب هذا فإنك إذا شاهدت العمل فقط لتشهق من جمال الأكشن، فسيخيب ظنك، فهول ليس أفضل ما ستراه، الجديد فقط هي الفيزياء، والتي استعان للتعامل معها بعالم حاصل على جائزة نوبل وهو كيب ثورن، وبالتالي ما يفهمه "نولان" و"ثورن" من المنطقي أن نفهمه نحن!• دراما غير منطقيةقصة الفيلم تعتمد على أن هؤلاء الأشخاص من المستقبل تعاقدوا مع تاجر سلاح من الحاضر وهو "أندريه ساتور" الذي تعود أصوله للاتحاد السوفيتي، لكي يجمع الخوارزمية المكونة من 9 قطع ويدمر العالم، وفي المقابل منحوه شيئين، قرار إنهاء حياته في اللحظة التي تناسبه، وأيضًا المال. وبطبيعة الحال فإن "ساتور" الشرير، كان يملك المليارات ولم يكن يحتاج المال لكي يدمر العالم، خصوصا وأنه كان مصاب بسرطان وسيموت على أية حال! والشيء الآخر لموافقته على القضاء على العالم، ظهر في الجملة التي تكررت مرتين "إن لم يكن يستطيع الحصول عليه.. فلن يستطيع أحد"، وبالتالي نولان جعل دافع الشرير لإنهاء العالم فقط وهو رغبة شخصية لن يناله هو حتى منها شيء!عندما حاول نولان على هامش الفيلم أن يضفي طابعا دراميا يخطف القلوب، قدم على استحياء علاقة بدأت بتعاطف أو شيء آخر، لا يمكنك معرفة ذلك، لأن نولان لم يضعه في العمل، العلاقة بين البطل الذي لا نعرف له اسم، ويبدو إنه إسقاط على قوة خفية تدافع عن العالم، والذي لعب دوره جون ديفيد واشنطن، وبين زوجة "ساتور"، "كيت"، والتي لعبت دورها إليزابيث ديبيكي، ويبدو أن نولان لم يكن مهتما كثيرا بهذا الأمر، فلم يدعنا نفهم هل هناك إعجاب؟ هل هو تعاطف؟ لا نعرف، ولكن طوال الفيلم سيحاول أن يحميها ويدافع عنها، والمشاهد لن يتعاطف مع هذه العلاقة، لأنه ببساطة المخرج لم يمنحها بعض من جهده، وعندما فطن نولان لذلك، وأراد أن يجعل لها قيمة، فوضع لها مهمة، ثم جعلها تفشل فيها!• ما هي قصة الأبطال؟هذا سؤال ستطرحه على نفسك، فلن تعرف عن أحدهم شيء، سوى معلومات بسيطة، البطل جون ديفيد واشنطن كان في المخابرات، والآخر وهو "نيل"، والذي لعب دوره روبرت باتينسون، درس الفيزياء ويجيد القتال، والفتاة "كيت"، كانت تعمل في معرض لوحات، ولكن مع ذلك فقد كشف قصة حياة الشرير "ساتور"، وكررها أكثر من مرة، ربما رسالة نولان هنا أنه "لا وقت للدراما، هذا وقت العمل، الشر من حولنا في كل مكان، والروس سيئون للغاية وسيدمرون العالم، والبيئة تحتاج لمن يدافع عنها"، ولكن أين المشاهد من هذا؟• الممثلون- قدرة المخرج الحقيقية ستراها في أداء الممثلين، ولكن فكرة نولان انعكست على أبطاله، فأصبح كل شيء بارد معهم، وكلهم عرائس ماريونيت لتقيم الفكرة، ولكنه برع كعادته دائما في تقديم الشرير، ربما كان الممثل كينيث براناه الذي لعب دوار "ساتور" هو الأفضل، فقد نجح نولان من خلال كينيث أن يقدم لك الكراهية على طبق من فضة، ولكن ماذا عن بطل العمل مجهول الاسم؟هذه قضية محورية في عمل كهذا، فالبطل جون ديفيد واشنطن لم يكن مناسبا تماما للدور، ملامحه وتعبيراته توحي بشيء آخر، يمكن أن يكون هو النجم الساخر الذي يتبع البطل، ويكون له بعض المواقف الغبية أحيانا، الدور كان أكبر منه، تعبيراته لم تظهر أبدا الذكاء الذي يتطلبه العمل، حركاته في الأكشن وخصوصا عندما يركض لا تعبر أبدا عن رجل يفترض أنه اجتاز اختبارات لا يمر منها الكثير، ويكون مصير العالم بين يديه، لم ألمح غضبا في عينيه طوال العمل، ولم يعطني إحساس الثقة في النفس، ولسبب ما في نفس نولن لا أعرفه، جعله يرتدي بدلات فضفاضة بعض الشيء، لتجعلك تتأكد أنه غير مناسب تماما.الجميع كانوا جيدون بالقدر لكافي، ولكن ليس بطل العمل نفسه، وهو أمر غريب.• مشاهد الأكشنعندما تعرف أن ميزانية الفيلم 250 مليون دولار، فأنت تنتظر معجزة على الشاشة، وما يعزز التجربة، أن المخرج يفضل الاعتماد على الخدع العملية، بدلا عن تلك المصنوعة آليا عن طريق أجهزة الحاسوب، وحتى أن الطائرة التي سيتم تدميرها خلال أحداث الفيلم، حقيقية، ولكن ما هو الجديد؟ مطاردات سيارات رأيناها من قبل، وتفجير طائرة حدث كثيرا، صراعات جسدية، تنفيذها عادي جدا، لا يوجد شيء مبهر، ربما هي الرصاصة العكسية؟!• فكرة تقلب الطاولةالمستقبليون هؤلاء كانت فكرتهم الواضحة أن يدمروا الأجداد، فيمنعوهم عن تدمير الطبيعة، وبالتالي لا يؤثر ذلك على الأجيال القادمة، وفي سبيل هذا قرروا تدمير الكون كله، وهو ما ينسحب على كل شيء حي، وكذلك تدمير الطبيعة نفسها التي يحافظون عليها مستقبلا، ولأن كل شيء سيفنى، فبالتالي تكون الفكرة في حد ذاتها غير منطقية، لأن التوازن البيئي لن يكون له وجود، المساحات الخضراء كلها ستنتهي، والمياه ربما تفيض أو تتلوث، بما معناه أنهم في المستقبل، إن حدث وكانوا موجودين، فإنهم سيحصلون على ركام حضارة، ولم يتضح من خلال العمل أن هذه الخوارزمية يمكنها فقط تدمير البشر فقط، دون أي شيء آخر.• نولان يناقض نفسهذكر نولان من قبل في مقال له بصحيفة "ووسل ستريت جورنال"، بأنه قلق على مستقبل صناعة السينما، وتحولها للعالم الرقمي، وابتعاد الجمهور عن السينمات، وهو الشيء الذي يدافع عنه جدا، ولكن مع ذلك، تجربة نولان تعلمنا، أن ذهابك للسينما لن يثمر عن شيء، ففي النهاية لن تفهم، وربما تترك العمل وترحل، على أن تشاهده مرة أخرى رقميا، أو مرات، وتقرأ عنه، حتى تستوعب الرسالة.وللدفاع عن مبدأه، فإن نولان يخصص لك أشياء هامة، يحب أن تراها على شاشة السينما، بين السماعات الضخمة التي تعرض الموسيقى التصويرية، والشاشة الكبيرة لمشاهدة العرض البصري الرائع، ولكن بجوار هذا حادت البوصلة منه نوعا ما في Tenet.وأما الأفلام التي يمكنك أن تعدها حقا كوسيلة للدفاع عن السينما، يمكننا أن نسمي كمثال فيلم avatar، وكذلك سلسلة the hobbit وأيضًا lord of the rings.على أية حال، العمل جيد، يمكنك أن تشاهده دون محاولة فهم التعقيد، إن كنت مشاهد عادي يحب الاستمتاع، أو يمكنك مشاهدته عدة مرات والقراءة عنه، إن كنت من هواة نولان أو من محبي السينما، لن يقدم لك أفضل تجربة على كل المستويات، ولكن يبقى مبذول فيه جهد، ويتميز في جوانب كثيرة عن الأعمال العادية.