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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوجدانوف يبحث التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية مع بيدرسن

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:55 م
بوجدانوف
بوجدانوف
ا ش ا
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسن، التحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية.

وأوضحت الخارجية، في بيان في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوجدانوف وبيدرسن، اليوم الجمعة، أنه جرى "تبادل الآراء حول مسائل التحضير للجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا المسائل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، "مع التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة للمجتمع الدولي بهدف إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بأسرع ما يمكن وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن".

وكان المبعوث الأممي قد زار موسكو ودمشق الشهر الماضي، حيث بحث مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسوري فيصل المقداد تنفيذ قرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية.

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