داليا زيادة: دور مصر الإقليمي في الوقت الحالي لا يستهان به

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، إن البيان الصادر من منظمات حقوقية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى تضمن هجوما على مصر، هو هجوم ممنهج نحو مصر في الوقت الحالي، وغرضه التشويه، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيد من الهجمات ضد مصر في الفترة المقبلة، وضغط كبير باستغلال ذلك الملف تجاه مصر.وأضافت زيادة، لـ"الدستور"، أنه يجب أن يعرف المجتمع الدولي إبعاد تلك اللعبة في الوقت الحالي، وخاصة أن دور مصر الإقليمي في الوقت الحالي لا يستهان به، وإنما يحاولون التأثير عليها وتهديد علاقتها بدول كبيرة سواء في الخارج أو في داخل المنطقة، ومحاولات لإعاقة دور مصر عن أداء دورها الأهم والأكبر في حماية المنطقة وأمنها والحفاظ على استقرار المنطقة والمشاركة في عمليات التنمية.وأشارت إلى أن تلك الادعاءات هي كذب وتأليف وافتراء، من قبل تلك المنظمات، قائلة: "هي صادرة من منظمات تدعى إنها حقوقية، وهى نفسها لا تحترم القانون وتعمل خارج إطاره وليست كيانات شرعية، وكيف يأخذ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بإصدارات تلك المنظمات"، مؤكدة إنها تحاول أن تصدر صورة خارجية وكأن القيادة السياسية تمارس انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وهو كلام منافي للواقع بشتى صوره، فى ظل الإنجازات التى تشهدها مصر فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية فهى إنجازات غير مسبوقة، كذلك كم الإنجازات التى شهدتها مصر فى حقوق المرأة والحريات.وتساءلت "ما هدف التربص من تلك المنظمات نحو مصر، ماذا يريدون؟، وخاصة أن هناك دول أخرى أولى أن يتم تسليط الضوء عليها ومنها إيران التى تنتهك حالة حقوق الإنسان نحو مواطنيها، ولكن ما نشاهده هناك حالة من التودد لها، مضيفة من الواضح أنها حملة منسقة لشن هجوم على مصر وخاصة مع تطور العلاقات الخارجية لمصر".