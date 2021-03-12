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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد: مصر بقيادة السيسي في مقدمة الدول التي تطبق حقوق الإنسان

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:56 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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أعلن النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب رفضة وبشكل قاطع لما تضمنه البيان المشترك في مجلس حقوق الإنسان الأممي، مؤكدا أن كل ما جاء في هذا البيان مجرد أكاذيب وأحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة.

وقال "عابد" في تصريحات له، أنه من المؤسف أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معلومات مضللة وكان من الأفضل أن يستعين بالمؤسسات المصرية والمصادر الرسمية لمعرفة جميع الحقائق والمعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في مقدمة دول العالم التي تطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة حيث أصبح للإنسان المصري الحق الكامل في التعليم والصحة والسكن وحرية الرأي والتعبير ، وأن كل ما نشهده من إنجازات تتحقق على أرض الواقع خير دليل أن مصر تسير بخطى راسخة في طريق التقدم والتنمية.

وأشار إلى أن هناك من يتربص بمصر لمحاولة إفشال تلك الخطوات الجادة نحو التنمية والتقدم، وكان أولى بهم أن ينظروا للانتهاكات التي تحدث في كثير من بلاد العالم العربي وآسيا وإفريقيا دون أن يشيروا لها من قريب أو بعيد.

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